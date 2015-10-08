У НАТО прийняли рішення про посилення Сил реагування

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це журналістам після завершення засідання міністрів повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми тільки що зробили крок, щоб зробити колективний захист НАТО сильнішим. Ми дали зелене світло плану посилення Сил реагування НАТО, включаючи командування та контроль, і зараз у нас є все, щоб зробити Сили реагування сильнішими, більш швидкими та більш спроможними», - сказав Столтенберг.

Він підтвердив, що у складі цих сил буде до 40 тис. військових, що вдвічі більше, ніж нині.

«Сили надшвидкого реагування НАТО будуть здатні розгорнутися за 48 годин. Ці сили будуть здатними йди всюди, де необхідно, щоб стримувати та захищати від загроз», - додав генсек Альянсу.

Столтенберг нагадав про вже існуючі невеликі штаби в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Болгарії, Румунії, які «полегшать розгортання наших сил для проведення навчань чи для протистояння загрозі».

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«Сьогодні ми погодили план заснувати дві нові одиниці в Угорщині та Словаччині. Ми збільшили нашу присутність у східній частині, в наших союзників. Це важливо, щоб посилити наші можливості посилити союзників на сході», - наголосив він.

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Генсек НАТО також повідомив, що Німеччина зголосилася стати державою-лідером для Сил надшвидкого реагування на період 2019-2022 рр.

«Я також вітаю внесок Великої Британії - надати більше військових на ротаційній основі країнам Балтії та Польщі», - сказав Столтенберг.