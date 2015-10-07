Меркель: ЄС не може дозволити Росії переписувати європейські принципи

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу в Європарламенті, передає "ЄвроПравда". "Німеччина і Франція допомогли вести переговори з пошуку рішень конфлікту в Україні, і ми змогли діяти разом в Європі. Ми повинні вводити санкції разом і ми не можемо дозволити, щоб наші принципи були переписані Росією", - сказала Ангела Меркель.

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Канцлер зазначила, що останній раунд переговорів лідерів країн "нормандської четвірки" дає привід для оптимізму.

"Ми працюємо над вирішенням цього конфлікту, використовуємо "нормандський формат". Минулої п'ятниці у нас були переговори в Парижі і вони дали нам надію, що режим припинення вогню буде зберігатися", - додала вона.

Як повідомлялося, президент Франції Франуа Олланд заявив, що Німеччина і Франція залишаються відданими режиму санкцій, поки мінські угоди не будуть виконані.