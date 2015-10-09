ООН хоче сформувати в Лівії уряд національної єдності
10:27, 09 жовтня 2015Світ
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Спеціальний посланець ООН у Лівії запропонував сформувати уряд національної єдності після багатьох місяців виснажливих перемовин.
REUTERS
Від 2014 року в Лівії працюють два парламенти, які конкурують між собою: визнаний міжнародною спільнотою, який засідає на сході, та проісламістські збори у Триполі, повідомляє BBC Україна.
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Однак кілька парламентарів по обидва боки вже сказали, що заява про спільний уряд передчасна.
Ідею мають підтримати обидва парламенти.
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