Сирійські повстанці, які воюють проти Асада, готові співпрацювати з Росією – Міноборони РФ
"Сирійська вільна армія", яка воює проти уряду Сирії, готова до співпраці з РФ та спільного обговорення питань боротьби з бойовиками "Ісламської держави".
Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.
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Він відзначив готовність різних сил, що діють у Сирії, в тому числі "Сирійської вільної армії", "йти на співпрацю і спільно обговорювати питання про участь в боротьбі проти ІДІЛ". Конашенков підкреслив, що російське військове відомство відкрите для контактів і готове обговорювати будь-які конструктивні пропозиції.
Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Москва поінформувала зарубіжних партнерів про готовність РФ встановити контакти з керівництвом "Вільної сирійської армії".
Як відомо, "Сирійська вільна армія" - одне з найбільших повстанських збройних угрупувань у Сирії, яке веде збройну боротьбу проти уряду Сирії, очолюваного президентом Башаром Асадом.