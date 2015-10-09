Сирійська Аль-Каїда - росіянам: "Ваші рідні будуть повертатися додому мертвими" (відео)

У зверненні він назвав росіян окупантами, і пригрозив їм новим "Афганом".

"Ми, десятки тисяч моджахедів, готові віддати свої життя за свої цілі. А чи готові ці російські солдати вмирати за капризи, за егоїзм цього Путіна?" - каже бойовик.

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"Якщо вони прийшли, то ми їм нагадаємо Афган. Як вони з ганьбою пішли звідти. Ваші сини, ваші рідні будуть повертатися додому мертвими, тому що вони прийшли сюди як окупанти, і підуть звідси, як окупанти", - заявив ватажок угруповання.

Нагадаємо, РФ продовжує підтримувати діючого сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції при підтримці авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.