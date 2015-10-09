У Росії близько 70% школярів мають психічні розлади - МОЗ

Про це, напередодні Всесвітнього дня психічного здоров'я, розповів головний психіатр МОЗ Росії, директор Федерального медичного дослідницького центру психіатрії та наркології імені Сербського Зураб Кекелідзе, пише ТАСС.

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"На сьогоднішній день серед дошкільнят психічні розлади і аномалії розвитку - 60% від загальної кількості дітей. Серед школярів розлади і аномалії розвитку - 70-80% від загального числа учнів", - сказав він.

При цьому, за його даними, у 40% учнів початкових класів "шкільна дезадаптація" - порушення пристосування дитини до шкільних умов, при яких спостерігається зниження здібностей до навчання.