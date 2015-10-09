Під час тисняви у Мецці загинуло близько 1450 людей - AP

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на результати свого підрахунку.

За інформацією агентства, реальне число загиблих перевищує офіційні дані на 684 людини.

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Уточнюється, що Іран поклав відповідальність за трагедію на владу Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, щодані Тегерана про жертви перевищують офіційні дані від Саудівської Аравії. Зокрема, іранські ЗМІ повідомляли про більш ніж 1000 загиблих у тисняві, хоча за офіційними даними, кількість загиблих становить 769.