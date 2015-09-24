Трагедія в Мецці: кількість жертв тисняви серед паломників зросла до 717

Про це з посиланням на управління цивільної оборони Саудівської Аравії повідомляє РИА Новости.

"Число поранених в долині Міна зросло до 805, жертв - 717", - йдеться в офіційному Twitter цивільної оборони.

Раніше повідомлялося, що в результаті НП загинули 453 людини, кількість поранених перевищила 719.

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Як відомо, трагедія сталася неподалік від наметового містечка для паломників. На місці працюють 4 тисячі рятувальників і лікарів, задіяні 220 одиниць обладнання, зазначає управління цивільної оборони.

Згідно з повідомленням, рятувальна операція триває, дані будуть коригуватися. Раніше медики чотирьох розташованих поблизу лікарень повідомили, що не справляються зі зростаючим числом постраждалих.

Нагадаємо, мусульмани всього світу відзначають головне свято в Ісламі - свято жертвопринесення Ід аль-Адха, або Курбан-Байрам, який у цьому році припадає на 24-26 вересня.