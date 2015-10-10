У Туреччині оголошено триденний траур за загиблими у теракті

Про це повідомляє Reuters.

«У зв'язку з терактом в Анкарі оголошую в Туреччині триденний національний траур за загиблими», - заявив прем'єр.

Подвійний теракт стався в Анкарі в ході мітингу різних лівацьких організацій і профспілок. Жертвами події стали щонайменше 86 осіб.

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Влада країни вже заявила, що інцидент є терактом, і що як мінімум для організації одного з вибухів був задіяний терорист-смертник.