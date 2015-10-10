У Туреччині оголошено триденний траур за загиблими у теракті
20:30, 10 жовтня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу оголосив національний траур за загиблими у теракті в Анкарі.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«У зв'язку з терактом в Анкарі оголошую в Туреччині триденний національний траур за загиблими», - заявив прем'єр.
Подвійний теракт стався в Анкарі в ході мітингу різних лівацьких організацій і профспілок. Жертвами події стали щонайменше 86 осіб.
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Влада країни вже заявила, що інцидент є терактом, і що як мінімум для організації одного з вибухів був задіяний терорист-смертник.
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