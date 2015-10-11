Обама висловив співчуття через кривавий теракт в Анкарі

Про це повідомили у Білому домі, передає "Радіо Свобода".

«Президент... підтвердив, що американський народ солідарний з народом Туреччини в боротьбі з тероризмом», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Стамбулі почалися протести через вибухи в Анкарі (фоторепортаж)

Як повыдомляв УНІАН, 10 жовтня в Анкарі перед початком мирної демонстрації один за іншим пролунали два вибухи. За останніми офіційними даними, жертвами теракту стали 95 людей, понад 180 поранені.

Президент України Порошенко, інші лідери держав та високопосадовці висловили співчуття громадянам Туреччини через події в Анкарі.