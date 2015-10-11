Померла індійська актриса Манорама, що ввійшла до Книги рекордів Гіннесса за рекордну кількість ролей

78-річна актриса померла від серцевого нападу у місті Ченнай, передає Бі-бі-сі.

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За 60-річну кар'єру Манорама також взяла участь у понад 1000 вистав. Вона отримала статус легенди індійського кіно і увійшла до Книги рекордів Гіннесса за рекордну кількість зіграних ролей.

Глядачам вона відома завдяки участі у фільмах "Зіта і Гіта", "Правда сильніша за брехню" і "Вода".