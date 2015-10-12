Єгипет підписав контракт на купівлю "Містралів" у Франції - ЗМІ

Про це з посиланням на інформацію з оточення прем'єр-міністра Манюеля Вальса, який перебуває з візитом в Каїрі, пише французька газета Le Figaro.

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Умови продажу Каїру вертольотоносців "Містраль", які Париж відмовився надавати Росії, були погоджені президентом Франції Франсуа Олландом і його єгипетським колегою Абделем Фаттахом ас-Сісі 23 вересня. Сума угоди називалася майже у 950 млн євро.

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