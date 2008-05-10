США: польоти безпілотників допомагають Грузії знати обстановку

Заступник помічника держсекретаря США Метью Брайза побоюється військових провокацій в регіоні грузино-абхазського конфлікту і вважає, що польоти грузинських безпілотних літаків-розвідників над Абхазією допомагають Грузії відчувати себе в безпеці.

"Це допомагає грузинській стороні відчувати себе в безпеці і знати що відбувається чи не відбувається в Абхазії, які є пересування військ", - сказав Брайза на брифінгу в Сухумі після зустрічі з президентом Абхазії Сергієм Багапшем.

Абхазія повідомила, що з 18 березня збила п`ять безпілотних літаків-розвідників. Тбілісі заявив, що збито лише один літак, а повідомлення про знищення інших назвав провокацією. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що безпілотні літаки не припинять польоти.

"Ми розуміємо, що тут (у Абхазії) люди зазнають певних незручностей у зв`язку з літальними апаратами. На наш погляд, в реальності в Тбілісі існують величезні побоювання, що Росія може спровокувати якісь дії, які призведуть до військових зіткнень тут в Абхазії", - цитує Брайза РІА "Новости".

Американський дипломат заявив, що в керівництві Росії "є дуже конструктивні люди". "Тому, я сподіваюся, в результаті роботи з нашими колегами в Москві, Тбілісі і Сухумі ми знайдемо спосіб для зняття напруги і досягнення вищого ступеня військової прозорості", - сказав Брайза.