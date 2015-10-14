США повідомили про візуальний контакт із російськими льотчиками в Сирії

Про це заявив представник Пентагону полковник Стів Уоррен, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

За словами Уоррена, інцидент стався минулої суботи, літаки США та Росії пролетіли в милях один від одного. При цьому, підкреслив полковник, екіпажі винищувачів повели себе професійно.

За його словами, "літаки були на відстані кількох миль, і льотчики змогли здійснити візуальну ідентифікацію". При цьому винищувач ВПС США "свій курс не міняв", - сказав Уоррен, не уточнивши в якому районі в небі над Сирією перебували літаки.

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Він зазначив, що інцидент, який трапився, підкреслює необхідність домовленості про правила повітряної безпеки між двома країнами, які завдають авіаударів в Сирії.

Це другий візуальний контакт між американськими і російськими льотчиками в Сирії. Так, 6 жовтня, щоб не зіткнутися з ВПС РФ, літак США змінив курс.