Польща назвала пропозиції Меркель щодо розподілу біженців "катастрофою для Європи"

11:43, 16 жовтня 2015
Світ
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За словами МЗС Польщі, ЄС наразі повинен зосередитись на охороні зовнішніх кордонів, на центрах прийому біженців, на реєстраційних центрах, а не впроваджувати автоматичний розподіл.

REUTERS

Польща не згодна з пропозицією канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо постійного механізму розподілу біженців.

Про це заявив глава МЗС Польщі Гжегож Схетина в ефірі радіо RMF FM, пише Європейська правда.

"Ми не поступимось Меркель, бо така була умова. І в цьому відношенні ми маємо переконливу більшість в ЄС", - сказав він.

Таким чином міністр прокоментував пропозиції Ангели Меркель щодо сталого і обов’язкового механізму розподілу біженців в ЄС.

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"Це не найкращі дні німецької внутрішньої політики в контесті біженців і тому має місце спроба створення кращого іміджу. Це немає жодного стосунку до європейських рішень", - сказав Схетина.

"Якщо ми сьогодні як Європа будемо говорити, що і далі розподілятимемо наступні хвилі біженців, це стане катастрофою для Європи", - наголосив він.

За його словами, ЄС наразі повинен зосередитись на охороні зовнішніх кордонів, на центрах прийому біженців, на реєстраційних центрах, а не впроваджувати автоматичний розподіл.

Нагадаємо, раніше країни ЄС домовилися про розподіл 160 тис. біженців, однак окремі країни Центральної Європи виступили протии цього рішення.

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