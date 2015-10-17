У Сирії внаслідок авіаудару убитий один з лідерів "Аль-Каїди"

За інформацією центру моніторингу прав людини в Сирії - аналітичної структури, що базується в Британії, - саудит Ібрагім Абдалла аль-Чарех, відомий як польовий командир Санафі аль-Наср, був убитий в результаті авіаудару в четвер разом з двома соратниками, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожБойовики «Ісламської держави» підтвердили загибель свого ватажка - ЗМІВ той же час, як заявив глава центру Рамі Абдуррахман, на даний момент неясно, чи був Ібрагім Абдалла аль-Чарех убитий російськими, чи американськими ВПС, незважаючи на те що в акаунтах джихадистів в соцмережах стверджується, що удар виконав американський безпілотник.

За інформацією розвідки США, Ібрагім Абдалла аль-Чарех командував операціями терористичної групи на території Сирії. Він був одним з шістьох людей, проти яких у 2014 році ввела санкції Ради Безпеки ООН.

У списку з 85 розшукуваних Саудівською Аравією джихадистів він перебував на 49-му місці.

Російська авіація почала проводити операції на території Сирії 30 вересня. Москва стверджує, що її мета - позиції екстремістського угруповання "Ісламська держава". При цьому представники сирійської опозиції кажуть, що рейди проводяться переважно проти поміркованих угруповань, які виступають проти режиму сирійського президента Башара Асада.