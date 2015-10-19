Оксфордське видавництво зобразило Крим частиною Росії

В українському посольстві заявили, що це вводитиме студентів в оману щодо статусу півострова, передає Радіо Свобода.

Територіальні суперечки завжди є головним болем для картографів. Цього разу у цій ситуації опинилося видавництво Oxford University Press у зв’язку з анексією Росією українського Криму.

У вівторок, 13 жовтня, Посольство України у Лондоні надіслало листа видавництву зі скаргою на те, що четверте видання підручника з географії презентує Крим, як частину Росії. Київ вимагає виправити помилку.

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В оксфордському підручнику згадується посилання на так званий «референдум», проведений 24 березня 2014 року, який міжнародна спільнота не визнає, наголошує українська сторона.

«Влада Великої Британії засуджує цей «референдум», називаючи його незаконним. Лондон неодноразово закликав Кремль дотримуватися міжнародного права і повернути Крим Україні», – мовиться у листі Посольства України. Київ також наголошує, що резолюція Генеральної асамблеї ООН не визнає анексії Криму Росією.

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Речник видавництва Oxford University Press у розмові з Радіо Свобода заявив, що підручник розрахований на «учнів віком від 11 до 14 років» і базується на «дослідженні політичної, соціальної та економічної ситуації на момент публікації, враховуючи рівень студентів та поставлену мету».

При цьому він наголосив, що фахівці Oxford University Press переглядають свої публікації у зв’язку із зміною ситуації та отримання інформації з різних джерел.

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«Ми вноситимемо зміни щодо цього і також врахуємо позицію ООН», – сказав речник Oxford University Press у четвер, 15 жовтня.

Зазначається, що у новому оксфордському підручнику Крим стоїть у парі з Калінінградом, який колись був частиною Німеччини і включений у склад СРСР після Другої світової війни. Ці території підручник визнає як «ексклави Росії». У підручнику Крим описується, як територія, «яку Росія захопила в України у 2014 році».

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Скандал навколо підручника, виданого Oxford University Press привернув увагу англомовних державних російських ЗМІ. У сюжеті одного з російських телеканалів йдеться, що британське видавництво «визнало Крим частиною Росії, згідно з нормами міжнародного права».

Зокрема, у сюжеті російських журналістів мовиться, що у листі до найбільшого британського видавництва, Посольство України вимагає негайно виправити помилку у підручнику і погрожує скандалом.

Насправді ж лист української сторони є набагато дипломатичнішим.

«Сподіваємося, що останнє видання підручника буде негайно оновлене і всі помилки будуть виправлені, щоб через це Oxford University Press не зіпсувало репутації», – наголошується у листі української сторони.