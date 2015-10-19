Viber розмістив в РФ свої сервери з персональними даними росіян

Про це "Известиям" розповіла московський представник компанії Viber Media Олена Грачова.

"Ми перенесли сервери, як того вимагає закон. У Росії будуть зберігатися номери телефонів, логіни та паролі користувачів. Повідомлення ми не зберігаємо, вони знаходяться на пристроях користувачів", - повідомила вона.

Юристи Viber Media впевнені, що месенджери потрапляють під закон, що зобов'язує зберігати персональні дані росіян у Росії.

Згідно з оновленою версією закону «Про персональні дані», яка вступила в силу в РФ з 1 вересня 2015 р., інтернет-компанії повинні зберігати на території Росії дані громадян цієї країни.

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У 2015 році Роскомнадзор, за словами представників цього відомства, не буде перевіряти Facebook, Twitter, Google, Samsung та інші інтернет-сервіси на предмет дотримання цього закону. Перевірки почнуться в 2016 році.

Відомо, що свої сервера в Росію переносять eBay, PayPal, AliExpress.