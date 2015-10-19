У Кремлі розповіли про "латентну" корупцію в Росії і про "папочки з компроматом" на всіх чиновників

За його словами, відмивання бюджетних грошей і виведення їх в офшор не декларують, а рахунки на Кіпрі або "яких-небудь Віргінських островах" теж не вказують.

"Корупція стала дуже хитрою, латентною, докази по таких справах видобуваються дуже скрупульозно й ретельно. Отже, кому належить, добре шукали і знайшли", - заявив Іванов в інтерв'ю ТАСС.

Читайте такожУ Путіна досі вважають, що українці та росіяни - один народ

Також керівник адміністрації Путіна нагадав, що крім прямої корупції в Росії "як і раніше дуже неблагополучно з так званим "конфліктом інтересів".

"Як це виглядає на практиці? Напевно знаєте приклади, коли той чи інший чиновник приймає рішення щодо розподілу замовлень на виконання оплачуваних з державної скарбниці робіт або з держзакупівель, а потім з'ясовується, що тендер дивним чином дістався компанії, афілійованій з цим самим чиновником. Виявляється, донька його там працює президентом. Або дружина входить в раду директорів. Подібне відбувається часто-густо", - зізнався Іванов.

Припущення про те, що на всіх чиновників «є папка з компроматом» і в потрібний момент вони кладуться Путіну на стіл, Іванов назвав нісенітницею.

«Якщо такі папки існують, а культурно їх треба називати справами, то вони знаходяться в правоохоронних органах. Там, напевно, вони є. Навіть не мабуть, а напевно. З бухти-барахти людей у нас не заарештовують», — заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Іванов також виступив з різкою критикою експортної політики України, допустивши при цьому низку некоректних висловлювань.

"Україна з аграрно-технологічної країни перетворюється в тупий ─ вибачте за грубе слово, але іншого не знаходжу ─ придаток для виробництва сільгосппродукції", - заявив він.