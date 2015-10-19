Влада "країни-бензоколонки" назвала Україну "тупим придатком для виробництва сільгосппродукції"

Голова адміністрації президента Росії Сергій Іванов виступив з різкою критикою експортної політики України, припустившись при цьому низки некоректних висловлювань.

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС.

"Україна з аграрно-технологічної країни перетворюється в тупий ─ вибачте за грубе слово, але іншого не знаходжу ─ придаток для виробництва сільгосппродукції", - заявив він.

Крім того, згідно із заявою Іванова "Україна вийшла на перше місце з експорту соняшникового насіння".

Разом з тим, російський чиновник не приховує тісної прив'язки економіки самої Росії до світових цін на енергоносії, зокрема нафту і газ.

"Головна причина уповільнення темпів розвитку російської економіки ─ не санкції, а зниження світових цін на нафту і газ. Так, це знову показало нашу сильну залежність від вуглеводнів", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, аналітики Bloomberg прогнозують, що падіння цін на нафту до $22,50 за барель викличе крах російської фінансової системи.