Великобританія назвала число повстанців у Сирії

Про це заявив міністр закордонних справ великої Британії Філіп Хеммонд, передає Reuters.

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"Підраховано, що в Іраку знаходяться від 10 до 13 тисяч активних бойовиків ІДІЛ", - сказав він.

На питання про Сирію Хеммонд відповів: "За винятком бійців ІДІЛ та "Аль-Нусра", опозиційні війська в Сирії налічують близько 80 тисяч осіб. Це останні дані, які у мене є".

Як повідомляв УНІАН, повстанські сили в Сирії звернулися до країн, які підтримують їх в боротьбі проти "Ісламської держави" та сил президента Башара Асада, з проханням про надання їм зенітного озброєння. Адже коли Росія розпочала військову операцію в Сирії, армія Асада змогла почати наступ на їхні позиції.