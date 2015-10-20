Наступ армії Асада за підтримки РФ за останні дні змусив 35 тисяч осіб шукати нової домівки - ЗМІ

Наступ армії президента Сирії Башара аль-Асада за підтримки авіації Російської Федерації за останні дні змусив 35 тис осіб з околиць Алеппо шукати нове житло.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Ці 35 тис осіб були змушені покинути свої домівки з Хадера та Зербеха на південно-західних околицях міста Алеппо.

"Багато людей живуть у приймаючих сім'ях та у неформальних поселеннях поруч з Кафер Наха та Орем аль-Кубра у сільській місцевості на захід від міста", - відзначив речник Управління ООН з координації гуманітарних питань з посиланням на отримані доповіді з вказаного району.

Читайте такожУнаслідок двох ударів російської авіації на сході сирійської Латакії загинули 42 людини

В Управлінні ООН відзначили, що люди терміново потребують їжу та основні побутові речі для житла.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 19 жовтня, правозахисник, голова Союзу організацій медичної допомоги Сирії Заідуна Аль Зоабі повідомляв, що щонайменше 70 тис. жителів сіл на південь від сирійського міста Алеппо залишили свої домівки за останні три дні.

Чотири дні тому сирійські урядові війська за підтримки російських повітряних ударів відкрили новий наступ проти повстанців на південь від міста Алеппо.