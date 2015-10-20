Литва виділить на біженців близько 6 мільйонів євро в 2016 році

Про це заявив глава Міністерства фінансів Литви Рімантас Шаджюс, передає ТАСС.

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"Така сума закладена на ці цілі в проекті державного бюджету на 2016 рік. Нам необхідно всебічно підготуватися до прийому біженців, у тому числі передбачити фінансові витрати держави, оскільки крім коштів, що спрямовуються Євросоюзом, приймаюча переселенців країна солідарно бере участь у процесі", - сказав міністр.

На що саме піде сума, яка виділяється, він не конкретизував.

Повідомляється, що всього в Литву зможуть перебратися 1105 осіб. Офіційні інстанції відзначають, що поки говорити про грошові виплати рано, оскільки не затверджено необхідні документи. Озвучена Рімантасом Шаджюсом цифра при перерахунку на людину дає приблизно 453 євро в місяць. Середньомісячна зарплата в Литві становить зараз близько 554 євро.