Норвегія відсилатиме назад прибуваючих з боку Росії мігрантів

Поліція заявляє, що близько 1600 сирійців та інших мігрантів досягли скандинавської країни через Арктику і прикордонний пункт Стурскуг, що розділяє північну Росію з Норвегією, повідомляє радіо "Свобода".

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Приблизно 20-30% сирійців, що живуть в Росії на законних підставах, обрали цей маршрут, бо він не такий небезпечний, як рух через Середземне море на надувному човні.

Міністр юстиції Норвегії Андерс Анундсен наказав імміграційним службам ретельно перевіряти дані осіб з Росії, які шукають притулку в скандинавській країні, на предмет подвійного громадянства, права на проживання і візу.

Зазвичай мігранти перетинають КПП Стурскуг, на кордоні Мурманської області Росії і Норвегії, на велосипеді, бо за російським законодавством цього не можна робити пішки, а далі, як каже норвезька влада, підсідають в автомобілі.

Цьогоріч заяви про надання притулку в Норвегії подали близько 2 тис. осіб, що прибули з Росії, у порівнянні з 20 торік. Більшість заявників називаються громадянами Сирії, однак серед них є вихідці з Афганістану та Іраку.