Трейлер нової частини "Зоряних війн" викликав ажіотаж у фанатів кіносаги по всьому світу

У США відбулася прем'єра трейлера на телебаченні під час перерви між таймами матчу Національної футбольної ліги в понеділок увечері, в той час як в інших країнах любителі науково-фантастичної саги дивилися трейлер онлайн. До ранку вівторка трейлер набрав 9,5 млн переглядів на YouTube, повідомляє "Голос Америки".

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Хоча прем'єра чергової частини "Зоряних війн" відбудеться лише через два місяці, в інтернеті вже відкрився продаж квитків. Деякі сайти онлайн-бронювання вийшли з ладу через наплив охочих придбати квитки заздалегідь.

Дія картини "Пробудження сили", знятої режисером Дж. Дж. Абрамсом, розгортається через 30 років після "Повернення джедая" – третьої частини оригінальної трилогії.

Новий трейлер не розкриває подробиць про сюжет фільму. Відомо, що в картині з'явиться новий лиходій, Кайло Рен, якого зіграє Адам Драйвер, а також персонажі оригінальної трилогії – Хан Соло у виконанні Харрісона Форда і принцеса Лея у виконанні Керрі Фішер.

Героїня на ім'я Рей, яку грає актриса Дейзі Рідлі, в трейлері говорить фразу: "Про те, що сталося, складали історії". Хан Соло відповідає їй: "Це правда. Все це правда. Темна сторона. Джедаї. Вони існують".