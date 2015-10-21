Мігранти вперше висадилися на британській території

Як передає BBC, човни прибули рано вранці в середу.

Читайте такожСловенія впустила в країну близько 5 тисяч мігрантів

Це перший випадок в ході нинішньої кризи з мігрантами в Європі, коли групи біженців прибувають на територію, підконтрольну Британії.

База Акротірі, розташована на південному березі острова, є частиною заморської території Акротірі і Декелія. База використовується для бойових вильотів британської авіації для завдання ударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в Іраку.

Читайте такожООН: Цього року до Греції прибули більше 500 тисяч мігрантів

Раніше мігранти висаджувалися в основному на островах Греції та Італії, обходячи Кіпр стороною.

З початку року в європейські країни морським шляхом прибули близько 600 тисяч мігрантів. Основна частина біженців прибуває з Афганістану, Сирії та Іраку. Багато йдуть пішки з Туреччини через Грецію, Македонію та Сербію.