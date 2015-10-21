Байден вирішив не балотуватися в президенти США в 2016 році

Таку заяву він зробив у присутності глави держави Барака Обами, виступаючи в Рожевому саду Білого дому, повідомляє ТАСС.

"На моє рішення вплинула смерть мого сина Бо, - зазначив він. - У мене не буде достатньо часу, щоб побудувати успішну передвиборну кампанію".

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Байден підкреслив, що не зміг би піти на вибори, якщо б його родина була б не готова через скорботу по смерті сина. "Ми сильно переживали втрату Бо. Хороші новини в тому, що сім'я подолала це, - сказав віце-президент. - Але, на жаль, вікно можливостей (початку кампанії) закрилося".

"Але, так, як я не буду кандидатом у президенти, я не збираюся мовчати", - пояснив політик, додавши, що буде допомагати своїй партії на виборах. Він також підкреслив, що буде надавати всіляку підтримку фондам по боротьбі з раковими захворюваннями в пам'ять про свого сина.