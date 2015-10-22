WikiLeaks почав публікувати переписку глави ЦРУ Бреннана

Пошта, що відноситься до розвідувальної діяльності, зберігалася на одній з особистих скриньок Бреннана. Цей обліковий запис не перебував у віданні системи урядового обміну кореспонденцією, передає Лента.ру.

Зокрема, опубліковано 47-сторінкову анкету Бреннана, що заповнена ним перед тим, як він зайняв пост директора ЦРУ. Форма цієї анкети, SF86, передбачає відповіді на питання про біографічні дані, місця навчання і роботи, про допущені правопорушення, про вживання заборонених речовин, наявності алкогольної залежності тощо.

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Також наведена аналітична записка щодо ситуації в Ірані і його політики, а також рекомендації по взаємодії з владою цієї країни.

Крім того, опубліковані матеріали, темою яких є застосування тортур під час допитів підозрюваних у терористичній діяльності після теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

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Як повідомляв УНІАН раніше, сайт WikiLeaks пообіцяв опублікувати електронну переписку глави ЦРУ Джона Бреннана.