WikiLeaks почав публікувати переписку глави ЦРУ Бреннана

06:51, 22 жовтня 2015
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Сайт WikiLeaks, що спеціалізується на публікації «закритих» урядових матеріалів, що потрапили в його розпорядження, почав викладати листування глави ЦРУ США Джона Бреннана.

Wikileaks, Викиликс / www.theguardian.com

Пошта, що відноситься до розвідувальної діяльності, зберігалася на одній з особистих скриньок Бреннана. Цей обліковий запис не перебував у віданні системи урядового обміну кореспонденцією, передає Лента.ру.

Зокрема, опубліковано 47-сторінкову анкету Бреннана, що заповнена ним перед тим, як він зайняв пост директора ЦРУ. Форма цієї анкети, SF86, передбачає відповіді на питання про біографічні дані, місця навчання і роботи, про допущені правопорушення, про вживання заборонених речовин, наявності алкогольної залежності тощо.

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Також наведена аналітична записка щодо ситуації в Ірані і його політики, а також рекомендації по взаємодії з владою цієї країни.

Крім того, опубліковані матеріали, темою яких є застосування тортур під час допитів підозрюваних у терористичній діяльності після теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

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Як повідомляв УНІАН раніше, сайт WikiLeaks пообіцяв опублікувати електронну переписку глави ЦРУ Джона Бреннана.

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