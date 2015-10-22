Латвія оголосила про закупівлю у Швеції ракет для комплексів ППО

Міністерство оборони Латвії оголосило про майбутню закупівлю у Швеції боєприпасів до вже наявних у Латвії систем протиповітряної оборони (ППО) ближньої дії RBS-70.

Мова йде про ракети Mk2, повідомили Delfi в концерні SAAB, який і поставить необхідну аммуницию.

Читайте такожПольща очікує прибуття в країну військової техніки США в 2016 році

Співпраця Латвії c SAAB у військовому плані триває вже 10 років. Крім поставки озброєнь, одне з підрозділів концерну розробило для Національних збройних сил забарвлення пустельного камуфляжу LATPAT, що є тепер офіційною формою як професійних солдатів Латвії, так і Земессардзе. Міністр Раймонд Вейонис зустрівся з головою SAAB Dynamics AB в Північних і Балтійських країнах Анною Фройд, щоб підписати договір про закупівлю ракет Mk2.

"Протиповітряна оборона є одним із нинішніх пріоритетів зміцнення державної оборони", - зазначив міністр.

Ракети Mk2 в 2015 і 2016 роках будуть закуплені на суму 3,67 млн євро, а в 2017 році - на 3,12 млн євро.

"Ми дуже задоволені тим, що Латвія прийняла рішення і надалі замовляти ракети для систем ППО RBS-70", - сказала Фройд.