Країни Балтії розглянуть можливість створення єдиної системи ППО - ЗМІ

До такої думки в четвер прийшли глави оборонних відомств Латвії, Литви та Естонії за підсумками зустрічі в литовському Паневежисі.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу міністерства оборони Латвії, ця балтійська республіка зацікавлена в тому, щоб переговори з цього питання почалися вже на початку майбутнього року і стосувалися не тільки самої системи ППО, але й спільних закупівель.

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”Узгоджена закупівля систем ППО стала б дуже важливим і практичним кроком у справі зміцнення обороноздатності країн Балтії в довгостроковій перспективі, а також дозволила б заощадити фінансові кошти, полегшити утримання систем і розробку навчальних програм”, - зазначив глава оборонного відомства Латвії Раймондс Вейоніс.

Під час зустрічі сторони обговорили питання тристороннього співробітництва, відзначили необхідність продовжити роботу над формуванням спільного Балтійського батальйону та співпраці з Польщею та Північними країнами, а також домовилися розробити єдину концепцію розвитку навчальної інфраструктури країн Балтії та матеріально-технічної бази.