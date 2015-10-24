Міністри оборони США і Катару обговорили боротьбу з "Ісламською державою"
Міністр оборони США Ештон Картер обговорив з міністром оборони близькосхідного емірату Катар Хамадом бін Алі аль-Аттія боротьбу з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".
Про це повідомила прес-служба Пентагону, передають РИА Новости.
Американський і катарський міністри також обговорили боротьбу проти ІД та інші складності в регіоні, що викликають взаємний інтерес, в тому числі триваючу кризу в Ємені. У ході проведених у Вашингтоні в п'ятницю переговорів голова американського оборонного відомства "підтвердив силу і важливість двосторонніх відносин і необхідність продовження співпраці для забезпечення стабільності на Близькому Сході".
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Раніше УНІАН повідомляв, що Катар, один з головних союзників сирійських повстанців, не виключає можливість військової участі в конфлікті після початку російської операції в Сирії, хоча прагнув би до політичного вирішення кризи.