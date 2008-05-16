Джордж Буш збіднів за час президентства

Як свідчать останні дані Служби урядової етики США, за останні сім років статок Джорджа Буша і його дружини Лори скоротився на суму до 6,5 мільйонів доларів, повідомляє The Washington Post.

Відповідно до встановлених правил, Служба урядової етики називає об`єм власності керівників держави у великому наближенні. За даними Служби, на початку президентства Буша його статок оцінювався в суму від 9 до 24 мільйонів доларів, а зараз його верхній поріг знизився до 20 мільйонів.

Головний актив сім`ї президента - ранчо в Техасі вартістю від 1 до 5 мільйонів доларів. Більшість фінансів сім`ї вкладені в нерухомість і довірчі фонди.

Становище віце-президента Діка Чейні і його дружини Лінн набагато краще - за час перебування в Білому домі вони розбагатіли на суму до 29 мільйонів. Зараз статки віце-президентського подружжя складають від 21 до 99 мільйонів доларів.

Опублікована в квітні податкова звітність свідчить, що за 2007 рік Буші одержали дохід у розмірі 924 тисяч доларів, а Чейні - у розмірі 3 мільйонів.

Лента.ру