В Афганістані та Пакистані триває рятувальна операція після землетрусу (фоторепортаж)

Про це повідомляє ВВС-Росія.

Читайте такожМЗС України відкрило гарячу лінію для інформації про землетрус в Афганістані

Після найпотужнішого за останні 10 років землетрусу магнітудою 7,5 балів в Афганістані, Пакистані та Індії тривають рятувальні й пошукові роботи у постраждалих районах.

За останніми даними, в Пакистані стихія забрала життя щонайменше 214 осіб, в Афганістані - 52, більше 1800 осіб отримали травми. В афганській провінції Тахар тиснява в школі для дівчаток під час землетрусу призвела до загибелі 12 учениць, ще 25 дівчаток були поранені.

Поштовхи від землетрусу відчули також жителі центральноазіатських країн і навіть Новосибірська. З усіх зачеплених землетрусом країн приходять повідомлення про сотні поранених.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з землетрусом в Північному Афганістані, наслідки якого поширилися на північно-західну частину Пакистану, південну частину Таджикистану і північно-західну частину Індії, департамент консульської служби МЗС України відкрив додаткову "гарячу лінію" для зв'язку та отримання інформації про громадян України, які могли перебувати в цих районах.