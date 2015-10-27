Туск заявив, що ситуація з мігрантами може загрожувати існуванню ЄС

Ситуація, що склалася в Європі в результаті міграційної кризи, створює загрозу для існування Євросоюзу.

Таку думку президент Європейської ради Дональд Туск висловив сьогодні, виступаючи в Європарламенті в Страсбурзі, передає ТАСС.

«Нинішня міграційна криза - це, судячи з усього, найбільший виклик, з яким ЄС довелося зіткнутися за останні роки. Не сумніваюся, що він здатний похитнути ЄС", - сказав Туск.

Він також визнав, що наплив мігрантів і пов'язані з цим події "стали справжнім землетрусом для політичної сфери Європи".

"Необхідно гарантувати збереження єдності країн-членів ЄС та інститутів співтовариства", - наголосив президент Євроради.

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Говорячи про заходи щодо врегулювання ситуації, Туск наголосив на важливості "забезпечити агентство ЄС з безпеки зовнішніх кордонів "Фронтекс" механізмами, які забезпечать безпеку кордонів ЄС".

Сьогодні Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила, що з початку року до Європи через Середземне море прибули 704 тис. 227 мігрантів і біженців.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу домовилися про розподіл 120 тис. біженців.