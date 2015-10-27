У Карелії депутата, який критикував місцеву владу, судять за сепаратизм

Заваркін звинувачується в публічних закликах до сепаратизму по 1 ч. ст. 280.1 КК Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років, пише Gazeta.ru.

Пункт ст. 280, за якою звинувачують депутата Заваркіна, з'явився в КК Росії два роки тому з подачі депутатів від фракції КПРФ, які заявили, що в чинному КК захисту територіальної цілісності не приділено належної уваги.

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Експерти, які підтримують політику влади, тоді відзначали, що ці пропозиції отримали гаряче схвалення у Кремлі. Про необхідність жорстко боротися з проявами сепаратизму кілька разів говорив у своїх виступах і президент Росії Володимир Путін.

Заклики до сепаратизму місцеві правоохоронні органи знайшли у виступі Заваркіна на мітингу в Петрозаводську.

Учасники акції вимагали відставки губернатора Олександра Худілайнена.

У своїй досить емоційній промові Заваркін негативно відгукнувся про діяльність губернатора: «Приїжджав до нас пан Худілайнен не так давно в гості. Дуже багато розповідав казок: все добре, все весело. Особливо розповідав, як він зустрічався з Путіним. Так ось, Володимир Володимирович, я вам пропоную: подивіться, що в Карелії робиться. Ліс вирубується на корені, все вивозиться в Ленінград, Москву, податки не сплачуються. Що залишиться нашим дітям тут — нічого».

В кінці своєї промови депутат припустив, що громадяни, «якщо їх не почує Російська Федерація», можуть провести референдум.

Після виступу Заваркін зійшов зі сцени під оплески і пісню Віктора Цоя «Ми чекаємо змін». Однак замість змін він дочекався порушення кримінальної справи за звинуваченням у сепаратизмі.

Згідно з висновком експерта, запрошеного місцевим управлінням ФСБ, в промові Заваркіна були «виявлені висловлювання спонукального характеру, які закликають до від'єднання Карелії від Російської Федерації, виражені в некатегоричній формі пропозиції».

Адвокат Заваркіна Дмитро Дінзе розповів, що на першому судовому засіданні у справі свого підзахисного у нього виникло відчуття, що судді Едуарду Новосьолову, який розглядає справу, «вже все зрозуміло». «Процес запущений з місця в кар'єр», — говорить Дінзе. Наступне засідання суду заплановане на 9 листопада, на ньому захисник депутата збирається клопотати про проведення додаткової лінгвістичної експертизи.

Заваркін стверджує, що став депутатом, щоб відстоювати інтереси земляків. «Я простий мужик, але далеко залишив своїх опонентів», — говорить він.

Адвокат депутата каже, що у справі є політичне підґрунтя, так як в промові депутата «звучали, м'яко кажучи, невтішні висловлювання на адресу губернатора».

В адміністрації Карелії судовий процес над депутатом Заваркіним не коментують. Джерело, близьке до адміністрації області, говорить, що «Худілайнен тут ні при чому. Кримінальну справу порушили правоохоронні органи за результатами перевірки, а опозиція крутить тему про розправу над інакомисленням».

На думку заступника директора Центру політичних технологій Олексія Макаркіна, місцева влада Карелії вирішила використовувати в своїх цілях висловлювання Заваркіна.

«Представників опозиції часто звинувачують у тому, що вони іноземні агенти, але система доказів заснована на припущеннях або фактах, притягнутих за вуха, а тут сама людина висловлюється про сепаратизм, хоча й на емоціях. Для влади — це доказ, що ті, хто перебуває в опозиції до Худилайнена, хочуть відвести Карелію до Фінляндії», — пояснює логіку політолог.

Зокрема, у березні 2015 року голова Ради безпеки Микола Патрушев заявив, що в Карелії активізувалися «фінські націоналісти», які «маскуються» під правозахисні структури.

Сам Заваркін каже, що кілька разів писав Путіну, а також місцевим силовикам про корупцію і зловживання в краї. На його сторінці в соціальній мережі викладений цілий фільм, де він розповідає про тяжке становище регіону.

«Я писав Путіну, писав в Радбез, писав Матвієнко. Комісії приїжджають, але нічого не робиться», — нарікає він. Депутат запевняє, що він і не думав про сепаратизм і вважає себе патріотом Росії, а його звернення про референдум було просто «криком душі». «Мені за державу прикро», — каже Заваркін.