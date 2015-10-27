У Росії пропонують заборонити школам святкувати Хеллоуін

Скандальний депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга і відомий гомофоб Віталій Мілонов направив лист міністру освіти РФ Дмитру Ліванову, в якому пропонує заборонити святкування Хеллоуіна в державних освітніх установах.

Про це ТАСС повідомив у вівторок помічник парламентарія Ілля Євстигнєєв.

"Прошу вас розглянути можливість створення спеціалізованих рекомендацій для всіх без винятку державних навчальних закладів, що забороняють проведення Хеллоуіна на підвідомчій території. Крім того, прошу вас зобов'язати викладацький та педагогічний склад провести виховні бесіди з учнями про шкоду святкування Хеллоуіна", - йдеться в листі Мілонова.

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На його думку, костюмовані свята нечистої сили "завдають величезний удар по дитячій та юнацькій психіці". "Як правило, учасники цих вистав, у театралізованій формі, проводять якісь сатанинські "обряди" і подібні окультні дії, що пропагують суїцид, окультизм, сектантство та агресію", - зазначає парламентарій.

Мілонов вважає, що "підростаючому поколінню подається негативний і, навіть, багато в чому, руйнуючий приклад заперечення сакраментальних російських цінностей, заснованих на повазі християнських традицій".

Раніше спроби заборонити свято робилися як в окремих регіонах, так і на федеральному рівні.

Хеллоуін відзначається 31 жовтня. Вважається, що це єдиний день у році, коли духи померлих можуть повернутися на землю. Традиційний символ Хеллоуіна - вирізана з гарбуза голова з запаленою свічкою всередині - була покликана відганяти від оселі злих духів. Велику популярність свято отримало в США і Канаді, куди його завезли вихідці з Шотландії та Ірландії. Згодом він поширився по всьому світу.