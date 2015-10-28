Через лісові пожежі в Індонезії загинули майже 20 осіб (фото)

Про це повідомила сьогодні міністр з соціальних питань Індра Параванса.

Раніше влада повідомляла про загибель 10 людей в результаті пожеж, що вирують на території Індонезії вже більше двох місяців, передає Росбалт.

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Між тим, мешканці центральної частини індонезійського острова Калімантан почали перебиратися в південні райони, куди прибули кораблі ВМС Індонезії, щоб евакуювати їх.