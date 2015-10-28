Військова авіація РФ завдала ударів по законсервованих базах терористів у Сирії

Про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

«Це, насамперед, бази, перевалочні і опорні пункти терористів, а також командні пункти», - пояснив він.

Представник міністерства розповів, що також були знищені пункти управління з вузлом зв'язку терористичного угруповання «Джейш аль-Іслам» в провінції Дамаск. За словами Конашенкова, це порушило управління бандформуваннями бойовиків в даному районі.

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Всього за добу російські літаки провели 71 бойовий виліт і нанесли удари по 118 об'єктах терористів. Конашенков зазначив, що авіагрупа ВКС Росії збільшила кількість бойових вильотів через збільшення кількості підтверджених даних про об'єкти інфраструктури бойовиків.