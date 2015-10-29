Російські повітряно-космічні сили завдали ударів по 118 об'єктах у Сирії
Протягом доби літаки російського авіаційного угруповання здійснили 71 виліт і завдали ракетно-бомбових ударів по 118 об’єктах у сирійських провінціях Алеппо, Дамаск, Латакія, Ідліб, Хама та Хомс.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що заходи з нарощування і забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії включали перельоти військово-транспортних Ан-124 та Іл-76 до авіабази Хмеймім.
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Окрім того, зафіксовано прохід великого десантного корабля “Азов” Чорноморського флоту через протоку Босфор у напрямку Середземного моря. «Корабель здійснює перевезення артилерійського дивізіону 120 артилерійської бригади 41 Армії Центрального військового округу (пункт постійної дислокації бригади – Юрга Кемеровської області Росії)», - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що сухопутні війська РФ, які всупереч заявам Путіна беруть участь у наземних операціях у Сирії, були виявлені в сільській місцевості провінції Латакія.