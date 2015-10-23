Українська розвідка зафіксувала перехід через Босфор до Сирії чергового десантного корабля Росії

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що російська авіація завдала у Сирії ракетно-бомбових ударів по 72 об’єктах у провінціях Алеппо, Дамаск, Дейр Ез-Зор, Латакія, Ідліб та Хама.

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Крім того, українська розвідка зафіксувала перехід через протоку Босфор у напрямку Середземного моря великого десантного корабля "Корольов" Балтійського флоту, який за своїми тактико-технічними характеристиками може перевозити в різних варіантах: 150 морських піхотинців та 13 бойових броньованих машин; 150 десантників та 10 танків з екіпажами; 500 тонн вантажу.

Учора ГУР Міноборони повідомляло, що через протоку Босфор у напрямку Середземного моря здійснив прохід великий десантний корабель "Олександр Отраковський" Північного флоту.