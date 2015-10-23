Українська розвідка зафіксувала перехід через Босфор до Сирії чергового десантного корабля Росії
За офіційно визнаними Міністерством оборони Росії даними, протягом доби літаки російського авіаційного угруповання здійснили 53 вильоти.
Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що російська авіація завдала у Сирії ракетно-бомбових ударів по 72 об’єктах у провінціях Алеппо, Дамаск, Дейр Ез-Зор, Латакія, Ідліб та Хама.
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Крім того, українська розвідка зафіксувала перехід через протоку Босфор у напрямку Середземного моря великого десантного корабля "Корольов" Балтійського флоту, який за своїми тактико-технічними характеристиками може перевозити в різних варіантах: 150 морських піхотинців та 13 бойових броньованих машин; 150 десантників та 10 танків з екіпажами; 500 тонн вантажу.
Учора ГУР Міноборони повідомляло, що через протоку Босфор у напрямку Середземного моря здійснив прохід великий десантний корабель "Олександр Отраковський" Північного флоту.