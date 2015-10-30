Уряд Великобританії остаточно відмовився від будівництва мега-мечеті

Про це пише Лента.ру з посиланням на газету Evening standard.

«Сьогодні міністри відхилили апеляції на відмову у будівництві мечеті в лондонському окрузі Ньюэм», — повідомив представник британського уряду.

У зведенні храму відмовлено під приводом, що будівля порушить інфраструктуру району та зробить неможливим будівництво нових житлових будинків.

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Мечеть Abbey Mills Mosque планувалося побудувати в лондонському окрузі Ньюэм на сході британської столиці. Її будівництва більше десяти років домагався мусульманський рух Джамаат Табліг (Tablighi Jamaat). У ЗМІ новий архітектурний об'єкт отримав напівофіційну назву «мега-мечеть»: храм був розрахований більш ніж на 11 тисяч прихожан одночасно. Мечеть була задумана як найбільша в Європі, храм втричі перевищував би по площі собор Святого Петра у Ватикані.

У 2012 році муніципалітет району відмовив у реалізації проекту, але розробники звернулися до уряду за підтримкою. Тепер уряд Об'єднаного Королівства підтримав рішення муніципальної влади.

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На даний час найбільшою в Європі визнана Соборна мечеть, відкрита в Москві 23 вересня.