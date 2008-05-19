Англія і Франція позичатимуть одна одній авіаносці

Військові відомства Великої Британії та Франції розглядають можливість спільного використання авіаносців з огляду на скорочення витрат на будування та обслуговування судів, пише газета The Times. Передбачається, що союзники надаватимуть одне одному військові кораблі, якщо їх власні перебуватимуть в ремонті. При цьому, за даними видання, особливо зазначено, що друга сторона повинна схвалити цілі використання авіаносця.

Ініціативу про "двосторонню взаємодію авіаносних груп" висунув французький президент Ніколя Саркозі під час його переговорів з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном Брауном в березні 2008 року, пояснює газета.

Найближчим часом в рамках британо-французького проекту почнеться спорудженння двох авіаносців нового покоління. Перший з них надійде на озброєння Королівських ВМС не раніше 2014 року, другий, - не раніше 2016-го. Таким чином, протягом майже чотирьох років військові будуть вимушені обходитися лише одним авіаносцем, оскільки в 2012 році на спочин піде перший з двох діючих британських авіаносців HMS Ark Royal, а другий, HMS Illustrious, буде виведений з ладу в 2015 році.

Щодо ВМС Франції, то вони мають в своєму розпорядженні лише один авіаносець "Шарль де Голль", при цьому військове керівництво сумнівається, що країна в близькому майбутньому зможе собі дозволити придбати новий корабель йому на заміну.

За інформацією The Times, і Франція, і Великобританія цього року зіткнулися з дефіцитом військового бюджету на рівні близько 2 мільярдів фунтів (близько 3 мільярдів євро). Майже стільки ж становить вартість одного авіаносця нового типу.

Лента.ру