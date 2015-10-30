США призупинили на півроку низку санкцій щодо Білорусі
Міністерство фінансів США вирішило частково призупинити санкції щодо низки білоруських підприємств.
Санкції були введені на основі указу президента США 13405 від 16 червня 2006 року у зв'язку з переслідуваннями демократичної опозиції, передає "Голос Америки". У список Мінфіну, який передбачає призупинення санкцій, увійшли такі підприємства: концерн "Белнафтохім", "Белшина", "Скловолокно" (Полоцьк), "Білоруський нафтовий торговий дім", ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк), ВАТ "Лакофарба" (Ліда), "Хімволокно" (Гродно), ВАТ "Гродно Азот" і Belneftekhim USA Inc.
У список не ввійшли банк "Норд Європеана Банк" (Колишній "Онербанк"), "Белвнешпромсервис" і банк "Торговий капітал". Крім того, збереглися персональні санкції щодо 16 осіб з числа діючих і колишніх високопоставлених офіційних осіб Білорусі, в тому числі, президента Білорусі Олександра Лукашенка і його старшого сина Віктора.
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Прес-секретар Держдепартаменту Джон Кірбі зазначив у ході брифінгу, що рішення про призупинення санкцій щодо білоруських підприємств прийнято в координації з Європейським союзом як реакція на звільнення політичних в'язнів 22 серпня.
США очікують, що це тимчасове послаблення допоможе економіці Білорусі у розвитку торгових зв'язків. У той же час представник Держдепартаменту закликав уряд Білорусі вжити додаткових позитивних кроків у своїй політиці щодо прав людини і демократії.
Рішення Міністерства фінансів США набирає чинності 30 жовтня, і буде діяти до 30 квітня 2016 року, після чого може бути продовжено або анульовано.