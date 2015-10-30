США призупинили на півроку низку санкцій щодо Білорусі

Санкції були введені на основі указу президента США 13405 від 16 червня 2006 року у зв'язку з переслідуваннями демократичної опозиції, передає "Голос Америки". У список Мінфіну, який передбачає призупинення санкцій, увійшли такі підприємства: концерн "Белнафтохім", "Белшина", "Скловолокно" (Полоцьк), "Білоруський нафтовий торговий дім", ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк), ВАТ "Лакофарба" (Ліда), "Хімволокно" (Гродно), ВАТ "Гродно Азот" і Belneftekhim USA Inc.

У список не ввійшли банк "Норд Європеана Банк" (Колишній "Онербанк"), "Белвнешпромсервис" і банк "Торговий капітал". Крім того, збереглися персональні санкції щодо 16 осіб з числа діючих і колишніх високопоставлених офіційних осіб Білорусі, в тому числі, президента Білорусі Олександра Лукашенка і його старшого сина Віктора.

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Прес-секретар Держдепартаменту Джон Кірбі зазначив у ході брифінгу, що рішення про призупинення санкцій щодо білоруських підприємств прийнято в координації з Європейським союзом як реакція на звільнення політичних в'язнів 22 серпня.

США очікують, що це тимчасове послаблення допоможе економіці Білорусі у розвитку торгових зв'язків. У той же час представник Держдепартаменту закликав уряд Білорусі вжити додаткових позитивних кроків у своїй політиці щодо прав людини і демократії.

Рішення Міністерства фінансів США набирає чинності 30 жовтня, і буде діяти до 30 квітня 2016 року, після чого може бути продовжено або анульовано.