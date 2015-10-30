У Туреччині заявляють, що знищили 2 тисячі терористів серед бойовиків ІДІЛ та курдів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на телеканал AHaber.

"Зараз 2 тис. терористів були вбиті як всередині, так і за межами країни", - сказав Ердоган.

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Туреччина здійснює атаки на бойовиків "Ісламської держави" у Сирії і на позиції курдів як всередині країни, так і на півночі Іраку.

Раніше УНІАН повідомляв, що Туреччина пригрозила ударами по сирійських курдських ополченцях, які США вважають цінними союзниками в боротьбі з ІДІЛ.