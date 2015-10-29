Туреччина пригрозила ударами по сирійським курдам, які є союзниками США в боротьбі з ІДІЛ

З такою заявою виступив у середу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Українська правда з посиланням на Reuters.

Туреччина "зробить те, що необхідно", включаючи проведення подальших військових операцій, щоб перешкодити створенню сирійськими курдами, яких підтримують США, автономії в місті Телль-Аб'яд близько турецького кордону, заявив він.

Туреччина входить в коаліцію під керівництвом США і завдає ударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії. Анкара вважає, що заява курдів на чолі з сирійською курдською партією "Демократичний союз" (PYD) про автономію міста Телль-Аб'яд, створює загрозу національній безпеці Туреччини.

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На цьому тижні літаки турецьких ВПС двічі вразили позиції курдських Загонів народної самооборони (YPG), після того, як вони кинули виклик Анкарі та переправилися на захід від річки Євфрат. Раніше прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу попередив курдів, що якщо вони це зроблять, Туреччина буде атакувати їх.

"Це було попередження: "Врахуйте. Якщо ви спробуєте зробити це в іншому місці, Туреччині не потрібно буде дозвіл ні від кого - ми зробимо те, що необхідно", - сказав Ердоган, натякаючи, що Анкара готова кинути виклик Вашингтону, який просив її уникати ударів по сирійським курдам і зосередитися на ударах по ІДІЛ.

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Ердоган також звинуватив курдський "Демократичний союз" в "етнічних чистках" в регіоні і заявив, що західна підтримка курдських ополченців тільки допомогла тероризму.

"Ми сповнені рішучості [битися] з усіма, хто загрожує нам уздовж сирійського кордону, всередині або за її межами", - зазначив Ердоган.

Західні союзники тепер озброюють курдів, поскаржився він. "Вони [Захід] навіть не визнають курдський "Демократичний союз" терористичною організацією. Що це за нонсенс? Захід продовжує дотримуватися принципу: "Мій терорист - хороший, твій - поганий".

Збройні сили Туреччини відновили всередині країни 30-річну боротьбу з Робітничою партією Курдистану (PKK), яка домагається автономії для турецьких курдів і має тісні зв'язки з етнічними братами в Сирії. За словами Ердогана, 1 тис. 400 бійців PKK б'ються разом з курдськими Загонами народної самооборони в Сирії.

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США і Європа, як і Туреччина, відносять PKK до терористичних організацій, але сирійські та іракські курдські угрупування Вашингтон і Брюссель розцінюють як цінних союзників у боротьбі з "Ісламською державою".