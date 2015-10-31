У Росавіації підтвердили зникнення літака на Синайському півострові

Про це повідомив офіційний представник відомства Сергій Ізвольський, передає ТАСС.

«За попередніми даними, літак Airbus A320 "Когалимавіа", що виконував рейс 92-68 Шарм-еш-Шейх — Санкт-Петербург, вилетів в 6:51 за київським часом. В 7:14 він не вийшов на зв'язок з Ларнакою (Кіпр), мітка зникла з екранів радарів. На борту було 212 осіб і 7 членів екіпажу», — заявив він.

За інформацією ЗМІ, на півострові знайдені уламки літака, місце катастрофи оточене співробітниками сил безпеки Єгипту.