У Північному Синаї через катастрофу A321 оголосили режим НС

За даними джерел в адміністрації провінції, у стан підвищеної готовності приведені всі лікарні та служба "швидкої допомоги", пише РИА Новости.

В адміністрації також уточнили, що місце аварії лайнера розташоване в центральній частині Синаю в горах між районами Ель-Кантала і Ель-Лаксима. Раніше ЗМІ згадували також місто Ель-Хасана.

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Раніше міністерство цивільної авіації Єгипту виступило з першою офіційною заявою щодо ситуації з російським лайнером. Згідно з документом, літак А-320 рейс KGL9268 вилетів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург в суботу в 5.51 ранку (6.51 мск). Він зник з радарів через 23 хвилини після зльоту. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.