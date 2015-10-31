МНС РФ оприлюднило список пасажирів російського літака, який зазнав катастрофи

Як повідомляє ТАСС, всього на борту перебували 224 людини.

Нижче-список пасажирів з датами народжень, поширений на сайті МНС РФ.

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Відзначається, що список імен був опублікований латиницею, у зв'язку з чим при перекладі в кирилицю можуть виникати неточності в прізвищах.

Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.