Таджикистан спрощує візовий режим для 68 країн

Уряд Таджикистану ввечері 31 березня схвалив постанову про спрощення візового режиму для громадян 68 держав.

Як передає Газета.ру з посиланням на прес-службу глави держави, зміни, зокрема, стосуються держав - членів Європейського Союзу, Норвегії, Швейцарії, США, Японії, Південної Кореї, Китаю, Ізраїлю, Ірану, Туреччини, низки країн Східної Європи і Близького Сходу.

Упродовж одного місяця МЗС Таджикистану повинен підготувати документи, що спрощують процедуру отримання в`їзної візи. Тепер громадяни цих країн зможуть одержувати візи безпосередньо після прибуття в один з трьох міжнародних аеропортів республіки.

У разі ж запиту про отримання візи в консульських представництвах Таджикистану за кордоном термін розгляду її видачі скорочується з 45 до трьох днів.

Нагадаємо, що в грудні 2005 року представники міжнародних організацій і дипломати, акредитовані в Таджикистані, звернулися до Президента країни Емомалі РАХМОНОВА з відкритим листом з проханням спростити візовий режим щодо громадян Євросоюзу, США, Ізраїлю і Японії.