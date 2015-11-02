Голова Europol: Біженців у Європі часто продають в рабство або змушують займатися проституцією

Про це, як повідомляє The Telegraph, сказав голова Europol Брайан Дональд.

За його словами, злочинці полюють на найбільш незахищених біженців, таких як молоді жінки, а також діти і підлітки без супроводу дорослих.

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"Сучасна, заповзятлива, організована злочинність йде туди, де є більші можливості і малі ризики", - сказав Дональд під час міжнародної конференції з протидії торгівлі людьми в Мадриді, цитує видання DT.UA.

За його словами, рабство і проституція – це найпоширеніші наслідки для іммігрантів, які стали жертвами злочинців в Європі.

"Протягом останніх років дедалі помітнішою ставала проблема використання мігрантів, як тільки вони потрапляють на територію ЄС. Нам потрібно звернути увагу на зв'язок між контрабандистами та бандами, які займаються торгівлею людьми", - додав глава Europol.

Тільки у вересні Середземне море перетнули близько 170 тисяч біженців. Ці дані є рекордним показником за місяць, а також вони в п'ять разів перевищують показники минулого року за цей період.